«Если хотите провести каникулы, посетите Украину. Величественные Карпаты захватят дыхание своими красивыми природными курортами и парками, кристально чистыми озерами и многовековыми лесами. Можно отправиться в путешествие по самой большой пустыне в Европе — Олешским пескам или погреться на солнце на берегу Черного моря, Азовского моря или того и другого. Украина приветствует вас!» — говорится в видео.
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Снят ролик в рамках новой стратегии популяризации Украины как туристического бренда. В Минкульте пояснили, что в стране занялись вопросом «формирования устойчивого туристического имиджа Украины и системного привлечения иностранных туристов средствами коммуникации и публичной дипломатии», а для этого разработали кампанию Visit Ukraine — Summer in Ukraine.
По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, это лишь первые шаги на пути к глобальной туристической цели: развенчивать мифы относительно Украины в мире.
«Украина чрезвычайно богата исторически и культурно. У нас фантастическая природа с горами, морями, каньонами и пещерами. Если регулярно инвестировать в отрасль, экономический потенциал нашей страны от туризма может составлять 7-10% ВВП. Для примера, в Германии или Грузии — это 8-9%», — заявил он.