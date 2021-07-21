На Украине сняли проморолик, рекламирующий курорты страны специально для англоговорящих туристов. Видео на днях опубликовали на странице Ukraine UA в Facebook

«Если хотите провести каникулы, посетите Украину. Величественные Карпаты захватят дыхание своими красивыми природными курортами и парками, кристально чистыми озерами и многовековыми лесами. Можно отправиться в путешествие по самой большой пустыне в Европе — Олешским пескам или погреться на солнце на берегу Черного моря, Азовского моря или того и другого. Украина приветствует вас!» — говорится в видео.

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Женщина провалилась в «братскую могилу» медуз на украинском курорте © twitter.com/KrimRt

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, это лишь первые шаги на пути к глобальной туристической цели: развенчивать мифы относительно Украины в мире.

«Украина чрезвычайно богата исторически и культурно. У нас фантастическая природа с горами, морями, каньонами и пещерами. Если регулярно инвестировать в отрасль, экономический потенциал нашей страны от туризма может составлять 7-10% ВВП. Для примера, в Германии или Грузии — это 8-9%», — заявил он.