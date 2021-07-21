Команда президента Украины Владимира Зеленского считает, что Германия и США не имеют права за спиной у Киева договариваться о судьбе газопровода «Северный поток 2», сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода»*

По словам чиновника, переговоры Вашингтона и Берлина затрагивают не только интересы Украины, но и Польши, Литвы, Словакии и Европы в целом.

«Не могут двое за спинами всех ответить на все вопросы, которые касаются всех», — сказал Подоляк.

По его словам, прояснить эту ситуацию можно будет только во время визита президента Украины в США, который может состояться в августе.

В то же время он сказал, что в Офисе президента «не рассматривают эту историю как черно-белую», отметив, что «Украина получает различные сигналы на различных уровнях».

Ранее американское издание Politico со ссылкой на четыре источника, близких к переговорам США и Германии по «Северному потоку 2» сообщило, что администрация президента США Джо Байдена просит украинские власти молчать о своем несогласии с Вашингтоном и Берлином.

Также Байден потребовал не обсуждать с конгрессом США планы Штатов и ФРГ по нашумевшему газопроводу.

Зеленскому дали понять, что критика со стороны Киева повредит двусторонним отношениям Украины и Соединенных Штатов, сообщает Politico.

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