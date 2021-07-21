Украинский кулинар Евгений Клопотенко 20 июля предложил своим подписчикам в Instagram поучаствовать во флешмобе в поддержку эмоджи борща. Для этого повар попросил своих читателей готовить этот суп вслед за ним

«Я сварил борщ. И вы сварите. А потом запостите и поставьте хештеги # борщ и #borscht. Это поможет нам утвердить эмоджи борща, чтобы оно потом было у всего мира в телефоне. Ну, и люди из-за границы будут тыкать в этот хештег и видеть, что, действительно, украинцы готовят борщ. А то мы его варим, съедаем и этой инфой ни с кем не делимся. Вот давайте делать иначе: гордо кричать о себе», — заявил Клопотенко.

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Повар Евгений Клопотенко — активный борец за украинскую идентичность борща, Россию называет «страной-агрессором», а россиян — «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.