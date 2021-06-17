«Эмодзи борща. Мы с командой подумали, что было бы круто такое иметь в каждом телефоне и решили подать заявление в Unicode. Такой вот дополнительный шаг для популяризации борща в мире, чтобы различные нации привыкали к его образу через эмодзи. Мыслить малыми категориями, как вы уже поняли, мы не умеем. Все заполнили, отправили, ждем», — рассказал Клопотенко.
Эмодзи — это язык смайлов, используемых в электронных сообщений для придания им эмоционального окраса.
Повар уточнил, что заявка на добавление эмодзи борща рассматривается долго, а на решение комиссии могут повлиять и простые украинцы, о чем Клопотенко их и попросил.
«Главная задача: показать, что эмодзи с борщом — это то, что нужно огромному количеству людей, потому что это популярная тема. Поэтому, когда готовите или едите борщ, то публикуйте это у себя с хэштегом # борщ #borscht. Вы сделаете Украины и борщ популярными в мире», — попросил кулинар.
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Повар Евгений Клопотенко знаменит не только своими кулинарными талантами, но и русофобскими взглядами, за что, конечно, любим украинскими радикалами.
Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.
Кулинар ведет битву с Россией на кухонном «фронте», в частности, он один из самых активных борцов за украинское происхождение борща. Например, он был одним из инициаторов подачи заявки в ЮНЕСКО на признание красного супа исконно украинским.