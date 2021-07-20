Депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что к отставке готовят министра обороны Украины Андрея Тарана. Соответствующее видео 20 июля обнародовали украинские «Вести» в Telegram

«Железняк подтвердил слухи о том, что осенью готовится отставка министра обороны Андрея Тарана. Связано это, возможно, с тем, что министр, якобы, тормозит реформы и "откровенно саботирует законы" и это "очень удивляет наших западных партнеров"», — говорится в сообщении.

Аваков сделал фото, в котором увидели намек на его возвращение © РИА Новости, Сергей Козлов / Перейти в фотобанк

На прошлой неделе Рада уволила министра внутренних дел Арсена Авакова и назначила на его должность депутата от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения.

Уволенный по собственному желанию Аваков свое увольнение прокомментировал только словами благодарности и намекнув, что скоро снова «красиво появится» на политическом горизонте.