«Железняк подтвердил слухи о том, что осенью готовится отставка министра обороны Андрея Тарана. Связано это, возможно, с тем, что министр, якобы, тормозит реформы и "откровенно саботирует законы" и это "очень удивляет наших западных партнеров"», — говорится в сообщении.
Железняк указал на то, что «не вовремя поставляются патроны на фронте».
На прошлой неделе Рада уволила министра внутренних дел Арсена Авакова и назначила на его должность депутата от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения.
Уволенный по собственному желанию Аваков свое увольнение прокомментировал только словами благодарности и намекнув, что скоро снова «красиво появится» на политическом горизонте.