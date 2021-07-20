Посол Китая на Украине написал письмо Медведчуку

Посол КНР поблагодарил Медведчука за поздравление генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина с юбилеем Коммунистической партии Китая (КПК) и за участие в саммите Компартии Китая и мировых политических партий.
Также китайский дипломат отметил важную роль сотрудничества ОПЗЖ и КПК в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной.
«Уверен, что дальнейшее взаимодействие между партиями даст ещё больше импульсов углублению наших дружественных отношений и принесёт ещё больше реальных результатов на благо наших государств и народов», — говорится в письме.
Ранее спикер Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил о возможности «разворота» Украины на Восток, в частности в сторону Китая. Он отметил, что Киев пойдёт на такой шаг, если США и Европа решат «сдать» интересы Украины ради сотрудничества с Россией.