Посол Китая на Украине написал письмо Медведчуку

Посол Китая на Украине Фань Сяньжун отправил письмо находящемуся под домашним арестом главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Послание опубликовал 19 июля в Facebook депутат от ОПЗЖ Олег Волошин

Посол КНР поблагодарил Медведчука за поздравление генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина с юбилеем Коммунистической партии Китая (КПК) и за участие в саммите Компартии Китая и мировых политических партий.

Украина не променяет ЕС на Китай — спикер МИД © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Уверен, что дальнейшее взаимодействие между партиями даст ещё больше импульсов углублению наших дружественных отношений и принесёт ещё больше реальных результатов на благо наших государств и народов», — говорится в письме.

Ранее спикер Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил о возможности «разворота» Украины на Восток, в частности в сторону Китая. Он отметил, что Киев пойдёт на такой шаг, если США и Европа решат «сдать» интересы Украины ради сотрудничества с Россией.