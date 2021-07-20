Минск обвинил Вильнюс в насильном выдворении иракских мигрантов на территорию Белоруссии. Об этом 19 июля сообщили на сайте Государственного пограничного комитета республики

Литва обвинила Россию в наплыве мигрантов © РИА Новости, Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанк

По словам нескольких иракцев, они находились в литовском лагере для беженцев, где их допрашивали и принуждали дать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в пересечении границы с Литвой.

«При этом задержанных не кормили, не давали пить, а "беседа" сопровождалась ударами телескопической дубинкой, о чем свидетельствуют ссадины и кровоподтеки на различных частях тела иностранцев. Сразу после допроса, как пояснили иракцы, правоохранители привезли их к государственной границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Белоруссии», — объяснили в Госпогранкомитете.

В ведомстве добавили, что еще несколько иракцев были встречены на территории Литвы «вооруженными людьми в камуфлированной форме», которые забрали и уничтожили их паспорта, после чего с применением насилия выдворили на территорию Белоруссии.

В июле власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения потока нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о наличии в Литве преступных группировок, которые ввозят в страну нелегальных мигрантов. Он предложил помощь литовским властям, но подчеркнул, что она не будет безвозмездной.