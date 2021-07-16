МИД Украины и Госпродпотребслужба договорились с властями Либерии об открытии рынка этой африканской страны для поставок мяса птицы украинского производства, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства 16 июля

Украина после госпереворота 2014 года громко заявляет о своем европейском выборе, однако соглашение об ассоциации с ЕС прочно закрыло европейские рынки для украинской продукции. Это вынуждает Киев переориентироваться на торговлю с Африкой и Азией, так как рынки России и СНГ также потеряны.

«Долгое время страны Африки оставались вне фокуса внешней политики Украины, и абсолютно напрасно. Это большие новые возможности, в частности, для украинских экспортеров. Мы уже открываем эти возможности реальными действиями», — сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД в сотрудничестве с Госпродпотребслужбой открыли рынок Либерии для украинского мяса птицы и продуктов из него.

О том, что главная цель украинской внешней торговли теперь нищая Африка, рассказала руководитель Госпродпотребслужбы Украины Владислава Магалецкая.

«Либерия, как и остальные страны Африки, очень интересны для украинского бизнеса», — заявила она.

Тем временем Украина уверенно теряет позиции на европейском рынке мяса птицы.

Согласно отчету Еврокомиссии, за 2020 год поставки курятины на рынок Евросоюза сократились по сравнению с 2019 годом на 18,2% — до 145,8 тыс. тонн.

По итогам января-февраля 2021 года Украина вышла из тройки крупнейших экспортеров курятины в Европу, уступив позиции Бразилии, Таиланду и Китаю.

Неудивительно, что Кулеба заявляет о «больших новых возможностях для украинских экспортеров» в Африке — именно так говорят американские менеджеры о кризисе.

Владелец торговой марки «Наша ряба» Юрий Косюк, входивший в ближайшее окружение пятого президента Украины Петра Порошенко, еще в 2017 году признал, что соглашение об ассоциации с ЕС работает против Украины.

«Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров. Европа защищает свой рынок! Они четко защитили собственные интересы, а Украина проиграла», — отмечал Косюк.

Попытки Киева пересмотреть квоты на экспорт в Евросоюз в сторону их увеличения были строго пресечены европейскими чиновниками. Украина завалена европейскими товарами, но денег на их покупку у населения все меньше: собственное производство постепенно умирает, рабочих мест все меньше, доходы граждан падают.