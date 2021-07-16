Причастному к геноциду евреев украинскому националисту поставили памятник в Бабьем Яру

Украинский националист, чье имя выбито на памятной табличке в мемориале «Бабий Яр» в Киеве, оказался массовым убийцей евреев, написал 16 июля на своей странице в Facebook глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский

Он опубликовал снимки из «Бабьего Яра», где установлены не только памятники зверски убитым фашистами и украинскими коллаборантами евреям, но и гранитные плиты с именами «расстрелянных немцами» членов Организации украинских националистов (ОУН).

«Первым идет Созонтий Пиндуляк. Пиндуляк — член Буковинского куреня, участник погромов и массовых убийств евреев в Черновцах, Виннице, Житомире и Киеве», — написал Долинский.

Кто убивал людей в Бабьем Яру? Историческая амнезия украинской элиты © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Позднее полицай был пойман на спекуляции продуктами питания, арестован немцами и посажен в лагерь. После побега вступил в СБ ОУН.

В 1943 году в селе Арестов Ровенской области Пиндуляк лично задушил шесть фольскдойче — украинцев с немецкими корнями. Там же убил двух советских партизан и двадцать шесть мирных поляков.

В 1944 году его арестовали советские органы безопасности и повесили.

«Теперь этому "герою" на могиле его жертв стоит памятник. Ничего более дикого представить невозможно!» — подчеркнул Долинский.

Бабий Яр в годы Великой Отечественной войны был местом массовых казней гражданских лиц фашистами и украинскими предателями.

В Бабьем Яру убивали не только евреев, но также цыган и советских военнопленных. Всего в этом месте было казнено 100-150 тыс. человек.