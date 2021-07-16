Больно смотреть: Басков рассказал о причинах своего замученного внешнего вида
Больно смотреть: Басков рассказал о причинах своего замученного внешнего вида
© РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
Артист вспомнил, что 22 года назад впервые вышел на сцену фестиваля.

«А сегодня на Площади лауреатов была заложена моя именная звезда, тем самым вписав мое имя в музыкальную историю легендарного фестиваля… Но, к моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на Церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей», — написал Басков.

В комментариях фанаты поздравили любимого артиста с заслуженной наградой и пожелали скорейшего выздоровления.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» — крупнейший в Белоруссии культурный форум. В 2021 году он проходит с 15 по 18 июля.