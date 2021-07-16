Российский певец Николай Басков сообщил, что не будет выступать на открытии фестиваля «Славянский базар в Витебске», так как у него поднялась температура. Он написал об этом в своем Instagram 15 июля

Больно смотреть: Басков рассказал о причинах своего замученного внешнего вида © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

«А сегодня на Площади лауреатов была заложена моя именная звезда, тем самым вписав мое имя в музыкальную историю легендарного фестиваля… Но, к моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на Церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей», — написал Басков.

В комментариях фанаты поздравили любимого артиста с заслуженной наградой и пожелали скорейшего выздоровления.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» — крупнейший в Белоруссии культурный форум. В 2021 году он проходит с 15 по 18 июля.