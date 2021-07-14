Президент России Владимир Путин 13 июля в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что убежден в прочности триединства народов России, Украины и Белоруссии

Путин сравнил украинскую власть с хамелеонами © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Александром Лукашенко. Тот заявил, что, например, при игре в хоккей игроки иногда кричат: «Ты что, не русский», когда кто-то из них ошибается.

«Это идёт на автомате, от души, от сердца. Никуда это (триединство. — Ред.) не делось и никуда не денется», — сказал Путин.

Он добавил, что триединство народов России, Украины и Белоруссии не удастся уничтожить, как бы кто ни старался, так же как не удалось «выкорчевать» в советское время религиозное сознание народа.

В понедельник, 12 июля, на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ «Об историческом единстве русских и украинцев».