На заседании появились представители «Нацкорпуса» с плакатами. Они призвали организовать им встречу с мэром Борисполя.
Кроме того, активисты заявили, что они защитники экологии, и потребовали закрытия стихийной свалки под Борисполем. Им пригрозили отключить микрофон за нарушение порядка на заседании. Затем мэр потребовал вывести их зала.
Словесный конфликт постепенно перешел в драку. В итоге члены «Нацкорпуса» ушли с заседания, и депутаты продолжили работу.
Ранее украинские депутаты от «Слуги народа» подрались в столовой Верховной Рады.