На заседании Бориспольского городского совета произошла массовая драка активистов «Нацкорпуса» и местных депутатов. Видео 13 июля опубликовали в группе телеканала «ТРС Борисполь» в Facebook

Депутаты, оппозиция и журналисты сошлись в массовой драке в парламенте Грузии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Кроме того, активисты заявили, что они защитники экологии, и потребовали закрытия стихийной свалки под Борисполем. Им пригрозили отключить микрофон за нарушение порядка на заседании. Затем мэр потребовал вывести их зала.

Словесный конфликт постепенно перешел в драку. В итоге члены «Нацкорпуса» ушли с заседания, и депутаты продолжили работу.

Ранее украинские депутаты от «Слуги народа» подрались в столовой Верховной Рады.