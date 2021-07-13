Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что авторы идеи украинской независимости привели страну к утрате потенциала, который в ближайшие десятилетия вернуть не удастся. Об этом он заявил в интервью проекту «30 лет распада СССР. История в лицах», которое на днях было обнародовано в YouTube History Lab

«За все надо платить. В том числе надо платить и за независимость. Кто какую сумму заплатит, это второй вопрос. Самую большую сумму платят простые люди. Потому что они верят обещаниям… Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», — заявил Кучма.

Кучма рассказал, когда Украина занимала больше места на политическом глобусе © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

Кучма отметил, что переход от СССР к независимости следовало сделать более мягким и длительным, чтобы также не утратить военный потенциал. Он констатировал, что Украина занималась только самоуничтожением и потеряла научно-технический и человеческий потенциал.

Экс-президент признался, что руководству в свое время «не хватило мудрости, силы воли и, по большому счету, ума», чтобы сохранить Украину.

В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.