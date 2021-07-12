Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны в Донбассе якобы необходима политическая воля Российской Федерации, поскольку своим приоритетом он назвал завершение войны на востоке страны. Об этом 12 июля он заявил в интервью литовскому изданию LRT

Не только Крым и Донбасс: Савченко описала распад Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я бы не стал президентом, если бы не чувствовал, что у меня есть и способность, и желание, и энергия, и стремление, и политическая воля. Но этого оказалось недостаточно, чтобы закончить войну за год. То же самое должно быть и с Россией. Если Россия захочет этого завтра, мы закончим эту войну очень скоро», — заявил Зеленский.

По его словам, сигналом о том, что можно завершить войну, стало отсутствие крупных столкновений и взрывов в течение полугода.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.