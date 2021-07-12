В ряде черновицких магазинов на входе появились наклейки, направленные против русского и русскоговорящего населения страны. О дискриминирующих стикерах на днях рассказал бывший депутат Верховной Рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко на своей странице сети «ВКонтакте»

Депутат Госдумы высказался об антироссийских билбордах Гончаренко в Киеве © РИА Новости, Нина Зотина написал он.

По его словам, на наклейке нет слов «Россия», «русский» или «россиянин» только по той причине, что в 2016 году городской совет запретил использовать эти слова и производные от них на вывесках города.

По информации Журавко, в других городах Украины такие дискриминирующие наклейки тоже используются. Он назвал происходящее «новым апартеидом по-украински».

Похожего мнения придерживается официальный представитель МИД России Мария Захарова: закон о коренных народах, недавно принятый на Украине, она назвала «дискриминационным» и заявила, что отношение к русскому населению страны можно описать как сегрегацию.

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