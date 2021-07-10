«Учения Sea Breeze-2021 завершены! Все возложенные задачи выполнены в полном объеме», — приводит пресс-служба слова командующего военно-морскими силами контр-адмирала Алексея Неижпалы.
Учения Sea Breeze стартовали в Одессе 28 июня. В Черном море были сосредоточены вооруженные силы 32 стран, включая США, Австралию, Бразилию, Канаду, Японию, Великобританию, Швецию, Пакистан, Израиль, Францию, Египет, Польшу, Данию, Турцию и даже африканский Сенегал.
Было задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих. В первый же день учений в Николаеве приземлились вертолеты морской пехоты Польши и британский военно-транспортный самолет С-130.