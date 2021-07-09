В фан-аккаунте украинской певицы Тины Кароль в Instagram на днях сравнили ее образ в прозрачном боди с таким же сценическим нарядом 28-летней американской певицы Майли Сайрус

В соцсети разместили видеофрагмент недавнего выступления Кароль на музыкальном фестивале в Киеве Atlas Weekend. Слева рядом с ним — кадры из выступления американской певицы Майли Сайрус.

На обеих одинаковое прозрачное черное боди с серебристыми вставками, Кароль разнообразила наряд колготками со швом спереди.

«Тина Кароль и Майли Сайрус в одинаковых боди от Жана-Поля Готье. Кто круче?» — спросили у фанатов певицы.

«Тина слизала все образы американских поп-звезд», «Вообще это плагиат», «Тина круче», — отреагировали фанаты украинской певицы.