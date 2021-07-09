Украинская певица Анастасия Приходько в интервью Славе Дёмину в YouTube 8 июля заявила, что ей было неприятно сотрудничать с российским продюсером Константином Меладзе, однако подробности она собирается рассказать только в преклонном возрасте

«На экран — через диван»: оскорбленная Приходько обвинила Лорак в клевете на Меладзе © Анастасия Приходько/Инстаграм Константином Меладзе - больная для нее тема.

«Я расскажу, когда буду уже в преклонном возрасте. Сейчас не хочу устраивать скандал под новую песню, как у Ани Лорак получилась реклама тура… Не хочу хайповать. Мне от этого было очень больно и очень обидно… "Евровидение", которое мы с ним прошли, это был просто ад», — заявила певица.

Она предположила, что в последнее время у Меладзе нет новых хитов из-за того, что после развода со старой женой у него нет музы.

Ранее Ани Лорак намекнула на предложение интима со стороны Константина Меладзе в начале ее карьеры, однако потом она заявила, что все было не так и ее неправильно поняли.

Тогда же Приходько прокомментировала откровения Лорак словами, что странно делать такие заявления, когда «благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру».

Анастасия Приходько - украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо». в последнее время критикует российский шоу-бизнес. Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».