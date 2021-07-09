По словам Приходько, взаимоотношения с Константином Меладзе - больная для нее тема.
«Я расскажу, когда буду уже в преклонном возрасте. Сейчас не хочу устраивать скандал под новую песню, как у Ани Лорак получилась реклама тура… Не хочу хайповать. Мне от этого было очень больно и очень обидно… "Евровидение", которое мы с ним прошли, это был просто ад», — заявила певица.
Она предположила, что в последнее время у Меладзе нет новых хитов из-за того, что после развода со старой женой у него нет музы.
Ранее Ани Лорак намекнула на предложение интима со стороны Константина Меладзе в начале ее карьеры, однако потом она заявила, что все было не так и ее неправильно поняли.
Тогда же Приходько прокомментировала откровения Лорак словами, что странно делать такие заявления, когда «благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру».
Анастасия Приходько - украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо». в последнее время критикует российский шоу-бизнес. Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».