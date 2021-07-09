В одесском супермаркете сети «Сильпо» покупателю продали хлеб с червями. Об этом 9 июля сообщило издание Znaj.ua

Житель Днепра купил хлеб с мочалкой внутри ©

«P.S. Чтобы некоторые комментаторы не забрызгали желчью свои экраны: 1. "батон нарезной" — он так назван из-за надрезов сверху, но он не нарезан кусочками. 2. данный батон — собственная выпечка Сильпо"», — говорится в сообщении покупателя в Telegram-канале «Черный список».

В комментариях пользователи иронично отметили, что это «бонус» от «Сильпо», а также подчеркнули, что червь «не дохлый, а запеченный».

Ранее сообщалось, что житель Днепра купил хлеб с запеченной внутри губкой для мытья посуды.