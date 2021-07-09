Сообщается, что накануне покупатель разрезал батон и заметил в мякоти мучного изделия мертвого червя.
«P.S. Чтобы некоторые комментаторы не забрызгали желчью свои экраны: 1. "батон нарезной" — он так назван из-за надрезов сверху, но он не нарезан кусочками. 2. данный батон — собственная выпечка Сильпо"», — говорится в сообщении покупателя в Telegram-канале «Черный список».
В комментариях пользователи иронично отметили, что это «бонус» от «Сильпо», а также подчеркнули, что червь «не дохлый, а запеченный».
Ранее сообщалось, что житель Днепра купил хлеб с запеченной внутри губкой для мытья посуды.