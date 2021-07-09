Лидера украинской группы «Океан Эльзы», 46-летнего Святослава Вакарчука заподозрили в романтических отношениях с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко. Об этом рассказали 8 июля в программе «Разоблачения» на YouTube-канале «Новини Live»

Вакарчук познакомился с Виталиной Мусиенко на шоу «Голос страны». Они спели дуэтом. Затем девушка сопровождала музыканта в гастрольном туре и выступала в составе его нового музыкального проекта.

Пить или не пить: Вакарчук ответил на вопрос о дружбе с зеленым змием © Святослав Вакарчук/Инстаграм

В комментариях певца и экс-политика раскритиковали и высказали предположение, что со временем молодая спутница его бросит.

При этом бывшая жена Вакарчука Ляля Фонарева так переживает из-за разрыва с мужем, что ей пришлось обратиться к врачам.

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