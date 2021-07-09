Вакарчук познакомился с Виталиной Мусиенко на шоу «Голос страны». Они спели дуэтом. Затем девушка сопровождала музыканта в гастрольном туре и выступала в составе его нового музыкального проекта.
В программе предположили, что Вакарчуку не понравилось соревноваться с уверенной в себе, самодостаточной супругой. Вероятно, он ищет такую женщину, которая готова его боготворить и самоутверждаться за его счет.
В комментариях певца и экс-политика раскритиковали и высказали предположение, что со временем молодая спутница его бросит.
При этом бывшая жена Вакарчука Ляля Фонарева так переживает из-за разрыва с мужем, что ей пришлось обратиться к врачам.
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