Фронтмен группы «Океан Ельзи» и бывший лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что не устал от вопросов о политике, и объяснил, в чем его ценность для Украины. Интервью со знаменитостью на днях опубликовал Karabas.Live

«Я сделал то, что должен был сделать, четко об этом сказал. Я бы хотел оставаться для тех, кого я привел в политику, товарищем, тем, кто может помочь, посоветовать, но продолжать погружаться в это с головой не считаю нужным», — рассказал Вакарчук.

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«Мне всегда больно от всего, что происходит. Моя самая большая ценность для Украины вне творчества — как общественного деятеля, то есть когда я могу объединять. В политике это невозможно, она во всем мире делит людей на своих и чужих. Есть те, кто живет в этом, как сыр в масле, а для меня жить в постоянном перетягивании каната — это не я, это анти-я», — сказал Вакарчук.

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До того как Вакарчук начал «провожать» других людей в политику, он сам поработал в Верховной Раде. В мае 2019 года музыкант презентовал свою партию «Голос», которая на парламентских выборах набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в Верховную Раду.

В июне 2020 года Вакарчук заявил о сложении с себя депутатских полномочий, а партия продолжает работать.

К слову, это уже второй уход лидера «Океана Ельзи» из Рады. В 2007 году он был избран в парламент от партии «Наша Украина — Народная самооборона», а спустя год написал заявление о сложении мандата.