Как уточняется, весь объем июньского импорта был получен виртуальным реверсом из Венгрии, что означает, что это российский газ, который был продан венгерской стороне, но Будапешт перепродал его со своей наценкой Украине.
Это в очередной раз опровергает заявления киевского режима о том, что газ у России не покупается.
Отметим, совсем скоро Киев не сможет использовать такую схему при закупках газа. Венгрия с сентября начинает получать российский газ не через украинскую газотранспортную систему, а через Балканский поток, газопровод, являющийся продолжением Турецкого потока.
Как отмечал раньше украинский эксперт Геннадий Рябцев, из-за этого несет потери существенно большие, чем от «Северного потока 2», однако украинские власти предпочитают замалчивать проблему.