Объемы импорта природного газа на Украину в июне 2021 года достигли 90, 3 млн куб. м, что в 10,6 раза больше, чем в мае (8,5 млн куб. м), сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины» 8 июля

Газовое оружие России © Nord Stream 2 AG

Это в очередной раз опровергает заявления киевского режима о том, что газ у России не покупается.

Отметим, совсем скоро Киев не сможет использовать такую схему при закупках газа. Венгрия с сентября начинает получать российский газ не через украинскую газотранспортную систему, а через Балканский поток, газопровод, являющийся продолжением Турецкого потока.

Как отмечал раньше украинский эксперт Геннадий Рябцев, из-за этого несет потери существенно большие, чем от «Северного потока 2», однако украинские власти предпочитают замалчивать проблему.