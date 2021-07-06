«Балканский поток» является продолжением российского трубопровода «Турецкий поток» и соединяет Венгрию с Сербией. С 1 октября по нему начнутся поставки газа венгерским потребителям в обход Украины.
«О потере 25 млрд кубометров свидетельствует соответствующий контракт, который был подписан между "Газпромом" и "Нафтогазом". На первый год транзита было указано 65 млрд кубометров, а на последующие — 40 млрд. Почему так сократилось количество? Потому что Украину обошли», — сказал Рябцев.
Он отметил, что судьба украинского маршрута — оставаться резервным на случай непредвиденных обстоятельств, объемы прокачки газа по нему упадут почти вдвое, до 20-25 млрд кубометров в год.
Рябцев подчеркнул, что обход украинской ГТС с юга не вызвал никакого сопротивления у киевского режима, хотя потери от этого будут выше, чем от «Северного потока-2».
«Как ни странно, никто не призывал ввести санкции против строителей "Балканского потока", не организовывал специальных групп в "Нафтогазе", чтобы сопротивляться достройке и проводить соответствующие переговоры. Хотя "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока" и прямой альтернативой украинскому транзитному маршруту», — удивляется эксперт.
Это доказывает, что тем же Соединенным Штатам Америки плевать на Украину: противодействуя «Северному потоку-2», они решали задачу не допустить сближения России и Германии в процессе совместной работы над проектом.
Однако в итоге эта затея провалилась, газопровод достроили, и Вашингтон был вынужден отказаться от дальнейшей эскалации отношений с Москвой.
Украинские же власти, слепо следуя рекомендациям США, последовательно и необратимо уничтожают потенциал украинской экономики.