После запуска газопровода «Балканский поток» Украина лишилась оплаты за транзит 25 млрд кубометров газа, это уже больше, чем прогнозируемые потери от «Северного потока-2», сказал директор спецпроектов украинского НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев изданию «Обозреватель» 6 июля

«Балканский поток» является продолжением российского трубопровода «Турецкий поток» и соединяет Венгрию с Сербией. С 1 октября по нему начнутся поставки газа венгерским потребителям в обход Украины.

«О потере 25 млрд кубометров свидетельствует соответствующий контракт, который был подписан между "Газпромом" и "Нафтогазом". На первый год транзита было указано 65 млрд кубометров, а на последующие — 40 млрд. Почему так сократилось количество? Потому что Украину обошли», — сказал Рябцев.

Украина и американский сенатор пытаются помешать Байдену запустить «Северный поток-2», но недооценили возможности президента США © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Рябцев подчеркнул, что обход украинской ГТС с юга не вызвал никакого сопротивления у киевского режима, хотя потери от этого будут выше, чем от «Северного потока-2».

«Как ни странно, никто не призывал ввести санкции против строителей "Балканского потока", не организовывал специальных групп в "Нафтогазе", чтобы сопротивляться достройке и проводить соответствующие переговоры. Хотя "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока" и прямой альтернативой украинскому транзитному маршруту», — удивляется эксперт.

Это доказывает, что тем же Соединенным Штатам Америки плевать на Украину: противодействуя «Северному потоку-2», они решали задачу не допустить сближения России и Германии в процессе совместной работы над проектом.

Однако в итоге эта затея провалилась, газопровод достроили, и Вашингтон был вынужден отказаться от дальнейшей эскалации отношений с Москвой.

Украинские же власти, слепо следуя рекомендациям США, последовательно и необратимо уничтожают потенциал украинской экономики.