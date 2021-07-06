Пятого июля ушел из жизни российский кинорежиссер, сценарист и актер Владимир Меньшов. Родственники сообщили, что он умер от последствий коронавируса.
Меньшов четко высказывал в интервью свою гражданскую позицию. Он выступал за присоединение Крыма к России и осуждал госпереворот 2014 года на Украине. Кроме того, он оказывал помощь Донбассу.
Из-за этого режиссера внесли на Украине на сайт «Миротворец». Служба безопасности Украины запретила Меньшову въезд в страну, в ряде украинских СМИ и украинском сегменте соцсетей его стали называть «крымнашистом» и «украинофобом».