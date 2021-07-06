На скандальном украинском сайте «Миротворец» на странице, посвященной российскому кинорежиссеру Владимиру Меньшову, после его смерти появилcя оскорбительный комментарий

Человек на своём месте. Как жил и умер Владимир Меньшов © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Владимир Меньшов. Родственники сообщили, что он умер от последствий коронавируса.

Меньшов четко высказывал в интервью свою гражданскую позицию. Он выступал за присоединение Крыма к России и осуждал госпереворот 2014 года на Украине. Кроме того, он оказывал помощь Донбассу.

Из-за этого режиссера внесли на Украине на сайт «Миротворец». Служба безопасности Украины запретила Меньшову въезд в страну, в ряде украинских СМИ и украинском сегменте соцсетей его стали называть «крымнашистом» и «украинофобом».