Адвокаты пятого президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко подали иск к лидеру страны Владимиру Зеленскому с требованием обнародовать все «пленки Бигуса» в их первоначальном виде. Об этом 6 июля сообщил адвокат Игорь Головань, передает пресс-служба «Европейской солидарности» на своем сайте

Ранее журналисты Bihus.Info опубликовали несколько часов записей разговоров лидера от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, на которых фигурировал в том числе и Петр Порошенко. Они касались поставок угля из ДНР и ЛНР, возвращения контроля над украинской частью нефтепродуктопровода Самара — Западное направление и обмена пленными с Россией.

«Бигус должен опубликовать все "пленки"! Феерическое интервью Зеленского каналу «1+1» ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS.info с так называемыми пленками Медведчука. Не оставило интервью сомнений и в том, что управляемая из президентского офиса и выполненная BIHUS.info акция направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского — Петра Порошенко», — заявил Головань.

Пленение Медведчука. Почему Киев не хочет возвращать своих © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Головань отметил, что адвокаты подали иск в суд от имени Порошенко с требованием признать противоправным сокрытие от общества прослушивающих устройств и обязать обнародовать все записи.

Ранее партия «Европейская солидарность» заявила, что расследования по «пленкам Бигуса» заказные, а Офис президента «пытается навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко».