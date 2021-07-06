«Мне кажется, что после памятной пресс-конференции Станислава Саламовича мнение общественности и лиц, которые принимают решения, кардинально поменялось. Мы помним пресс-конференцию Владимира Путина, где недвусмысленно было заявлено о кадровых решениях. Да, Путин мог это сказать без конкретного умысла, но другие могли расценить это как сигнал. Поэтому говорить о том, что Станислав Саламович останется у руля сборной, преждевременно. Нужно подождать эту неделю», — сказал Малосолов.
Он рассказал, что сам работал с Черчесовым в сочинской «Жемчужине».
«Тогда он произвел на меня самое благоприятное впечатление и как человек, и как тренер. Но, если честно, прошедшая пресс-конференция была выстрелом из зенитки в голову. Очевидна серьезная степень отдаленности главного тренера от СМИ и болельщиков, налицо серьезный конфликт и неприятие друг друга. Поэтому, наверное, сборную должен возглавлять человек, который будет не разъединять, а объединять. Но это лишь мое мнение, решение будут приниматься в другом месте», — добавил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.