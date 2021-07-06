Футбольный эксперт Андрей Малосолов в интервью изданию Украина.ру рассказал, останется ли Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной России по футболу

Футбольный эксперт сказал, какие именно ошибки допустил Черчесов в работе со сборной © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он рассказал, что сам работал с Черчесовым в сочинской «Жемчужине».

«Тогда он произвел на меня самое благоприятное впечатление и как человек, и как тренер. Но, если честно, прошедшая пресс-конференция была выстрелом из зенитки в голову. Очевидна серьезная степень отдаленности главного тренера от СМИ и болельщиков, налицо серьезный конфликт и неприятие друг друга. Поэтому, наверное, сборную должен возглавлять человек, который будет не разъединять, а объединять. Но это лишь мое мнение, решение будут приниматься в другом месте», — добавил эксперт.

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