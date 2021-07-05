Российским футболистам и футбольным функционерам есть чему поучиться у Украины не только в плане игровой составляющей, но и в плане поддержки своей сборной, считает эксперт в области футбола и фанатского движения Андрей Малосолов

Футбольный эксперт Андрей Малосолов: Ни Черчесов, ни Шевченко не должны возглавлять сборные России и Украины © Facebook, Андрей Малосолов Украина.ру

Сборная Украины по футболу, впервые в истории вышедшая в четвертьфинал чемпионата Европы, ЕВРО, 3 июля потерпела сокрушительное поражение от команды Англии (0:4) и покинула турнир. Главный тренер Андрей Шевченко считает, что во время игры с Англией, украинцы «создавали много моментов», но «не доиграли много эпизодов».

- Андрей, понятно, что сборная Украины и так порадовала своих болельщиков, но почему она не смогла оказать достойное сопротивление в матче с англичанами, скажем, чтобы перевести игру в овертайм?

— Потому что класс соперника значительно выше. Давайте также не забывать, что сборная Украины прошла в столь высокую стадию благодаря многим счастливым случайностям. В группе она обыграла лишь самую слабую сборную чемпионата Македонию, сборная Швеции — тоже не ахти такой соперник, сборная России ее многократно обыгрывала и на своем поле, и у себя дома.

Теперь же Украине попался коллектив с более качественным набором футболистов. Напомню, что англичане за весь турнир не пропустили ни одного мяча. Это удивительное достижение. Да и поколение у англичан очень хорошее. Эта сборная действительно может побороться за золото, учитывая, что в полуфинале сойдутся сильные сборные Италии и Испании. Поэтому ничего удивительного в этом нет.

Вспоминая выход Украины в четвертьфинал надо мной немножечко подтрунивают за мою позицию о том, что Шевченко неплохой тренер, но не до такой степени, чтобы награждать его самыми высокими званиями. Для достижения больших целей нужен более качественный тренер, а футболисты сборной Украины действительно неплохого уровня. Тот же Зинченко и Малиновский, будучи суперигроками, играющими на лидирующих позициях в своих командах, не показывают всего того уровня, который они способны показать.

Также нужно добавить элемент политики. Наконец-то мы забудем всю эту жовто-блокитную историю, все эти выкрики и инциденты, и будем заниматься чистым просмотром футбола.

- Сборная Украины — это локальная история, или у них есть возможность успешно отобраться на Чемпионат мира и там показать хорошую игру?

— У сборной Украины сейчас выросло хорошее поколение, у нее есть серьезная молодежная сборная и игроки, которые выступают за европейские клубы. Это очень удивительно, учитывая, насколько просел внутренний чемпионат Украины, где играют команды из сел. Это парадокс, но это парадокс, который вызван именно тем, что в Украине нет больших денег (за исключением «Шахтера» и «Динамо»), и футболисты по примеру стран вроде Хорватии или Сербии, стремятся играть не у себя в стране, а за выбиться за рубеж.

Этот пример надо взять на вооружение и российским футболистам, которые достаточно убаюкано и неплохо себя чувствуют в российском чемпионате с неплохими деньгами (хотя мы видим, насколько отличается уровень российского и европейского футбола). Так что восемь игроков сборной Украины, которые выступают в европейских чемпионатах, являются локомотивом сборной, показывают современный быстрый техничный футбол.

Я думаю, что у сборной Украины есть все шансы отобраться на чемпионат мира (хотя участников от Европы там будет меньше). Да, политически я не приемлю Украину как проект Антироссия, со спортивной точки зрения это неплохая команда, на которую временами приятно смотреть.

- Как раз об околополитических моментах. У нас многих удивило, что после матча по первому каналу показали концерт Ани Лорак. Это ностальгия по былой дружбе, это попытка максимально не политизировать ситуацию или наоборот, мы движемся, как сейчас модно говорить, в русле нарративов украинской стороны?

— Современная Украина — это политический проект Анти-России. На чемпионате Европы это было многократно продемонстрировано, когда мы видели эти истории с избиением болельщика, и когда на каждом матче мы слышали кричалки про Путина и лозунги «смерть врагам». Это совершенно не укладывающийся в голове нормального обывателя «нарратив», как вы выражаетесь. Это очень странно, и не менее странно на это реагирует УЕФА, которая на это закрывает глаза.

Напомню, что в 2012 году, когда Россия играла с Чехией, и в подтрибунном помещении была драка между российскими болельщиками и стюардами, со сборной России хотели снять 6 очков в качестве наказания. Юристы РФС с трудом отбились и это было заменено на большой штраф и предупреждение. Здесь же эти вещи происходят постоянно, и все молчат.

Я еще могу понять, почему молчит УЕФА, но мне странно, почему молчит РФС.

- Теперь о сборной России. Видимо, Черчесов все же останется на посту главного тренера. Есть ли вероятность, что его сменят, если мы проиграем какому-нибудь Кипру? Или ему дадут доработать до конца отборочного турнира?

— Мне кажется, что после памятной пресс-конференции Станислава Саламовича, мнение общественности и лиц, которые принимают решения, кардинально поменялось. Мы помним пресс-конференцию Путина, где недвусмысленно было заявлено о кадровых решениях. Да, Путин мог это сказать без конкретного умысла, но другие могли расценить это как сигнал. Поэтому говорить о том, что Станислав Саламович останется у руля сборной, преждевременно. Нужно подождать эту неделю.

Руслан Мармазов: Украина намеренно делает все, чтобы в России не хотели за нее болеть © Олег Измайлов

Очевидна серьезная степень отдаленности главного тренера от СМИ и болельщиков, налицо серьезный конфликт и неприятие друг друга. Поэтому, наверное, сборную должен возглавлять человек, который будет не разъединять, а объединять. Но это лишь мое мнение, решение будут приниматься в другом месте.

- У нас возник спор на тему того, как мы должны относиться в сборной. Одни говорят, что мы должны поддерживать ее безоговорочно, не думая о результате и не настраиваясь заранее на поражение, другие же говорят о ней с позиции работодателя, в том смысле, что она играет на бюджетные деньги, и мы в праве требовать от нее высоких результатов. Кто в этом споре ближе к правде?

— Давайте внесем некоторые уточнения. Во-первых, сборная России содержится не на бюджетные деньги. РФС, согласно регламенту ФИФА и УЕФА, является общественной организацией, которая привлекает средства «с рынка». Да, тут есть доля государственных денег от министерства спорта, которая направляется на юношеские сборные, но национальная сборная финансируется с коммерческих контрактов, которые заключает РФС со своими спонсорами и партнерами. Плюс, очевидно, доля средств принадлежит «Газпром-нефти», который привлек глава союза Александр Дюков.

На мой взгляд, сейчас сборная России очень сильно отдалилась от болельщиков. С 2007 по 2011 год я был вице-президентом «Всероссийского объединения болельщиков». Мы помним атмосферу, которая была тогда на матчах сборных, когда на игры в «Лужниках» РФС отдавал 22 тысячи билетов именно фанатам, занимавшихся активной поддержкой.

Сейчас после ряда пертурбаций, развала ВОБа, и после того, как РФС не общается конструктивно с фанатским ядром страны (это десятки тысяч человек), и на чемпионате мира 2018 года, и на чемпионате Европы 2020, и на отборочных играх сборная России стала единственной сборной, которая не имеет активной поддержки. Люди в кокошниках с нелепыми усами в тельняшках и шапках-треухах, при всем к ним уважении, неспособны оказать поддержку, потому что они не объединены активным ядром. Сами по себе они не будут болеть. Но, к сожалению, в России сделали ставку на людей в кокошниках и с сосисками, а не на активную поддержку.

В качестве примера могу сказать, что множество фанатов без каких-либо объяснений не получили Fan ID или же им было отказано в доступе на трибуны. Точно такая же история была на чемпионате Европы, когда люди не получали Fan ID, видимо, потому, что находились в списках фанатов. Фанаты плюнули на это дело и активное фанатское движение не поддерживает сборную.

Люди скажут: зачем нам нужны фанаты и их песни? Хорошо, тогда посмотрите на трибуны. У голландцев есть бешеная поддержка трибун, у венгров есть бешеная поддержка трибун, у поляков бешеная поддержка трибун, у украинцев есть поющее ядро, англичане весь матч песни поют, у итальянцев та же самая история.

К сожалению, введение общероссийского Fan ID приведет к тому, что болельщиков станет меньше на трибунах и во внутреннем чемпионате. Я это предвижу и, естественно, поддержать это не могу и не хочу.

- Проблема в том, что в отношении фанатов действуют стереотипы как о пьяных хулиганов, выкрикивающих одни матюки. Как это представление разрушить?

— Этот стереотип даже не из современного мира, а из 90х годов. Меня поражают люди, которые приходят на футбол раз в год и то в VIP-ложу, но которые повторяют мантру о том, что из-за грубых фанатов якобы невозможно прийти на футбол с семьей. У меня двое детей (одному три года, другому пять лет), и я совершенно спокойно беру их с собой на стадион, в том числе на фанатскую трибуну.

За последние 10 лет трибуны российских стадионов стали самыми безопасными в Европе. Никаких драк, везде видеокамеры, есть семейные сектора, где спокойно болеют фанаты со своими детьми. Так что стереотип якобы об агрессивных и бескультурных фанатах продвигают абсолютно глупые и безумные люди.