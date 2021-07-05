Советский и российский режиссер, сценарист, актер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса. Об этом сообщается на сайте «Мосфильма» 5 июля

Тема фильмов о войне в Донбассе должна «отстояться» — режиссер Меньшов © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что коллектив «Мосфильма» выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера.

О дате и времени прощания с Меньшовым станет известно позднее.

Владимир Меньшов — Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), член Союза кинематографистов РФ. Режиссер таких известных кинокартин, как «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».