Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила организованную группировку, которая специализировалась на продаже огнестрельного оружия и боеприпасов в Винницкой области. Об этом 5 июля сообщает ведомство на своем сайте

Отмечается, что оружие продавали представителям криминальных кругов региона.

«Установлено, что в состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники устроили подпольную мастерскую по переработке нелетального оружия в боевое состояние. Своих клиентов они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальной среде», — говорится в сообщении.

Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил, почему на самом деле Украина жалуется на нехватку оружия © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Организатору группировки сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.