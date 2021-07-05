Отмечается, что оружие продавали представителям криминальных кругов региона.
«Установлено, что в состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники устроили подпольную мастерскую по переработке нелетального оружия в боевое состояние. Своих клиентов они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальной среде», — говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники СБУ зафиксировали незаконную продажу четырех единиц нарезного оружия и патронов к нему.
Организатору группировки сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.