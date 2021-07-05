Использование «Спутника V» в Словакии было ограничено из-за «подлой пропаганды», которая велась против российской вакцины. Об этом 4 июля рассказал вице-премьер страны Игорь Матович, передает РИА Новости

Борьба с COVID-19: Вакцинация в России останется добровольной, США опять обвиняют Китай, а Словакия одобрила использование «Спутника V»

«Очень жаль, что некоторые глупцы отпугнули от вакцинации "Спутником V" сотни тысяч людей, которые хотели сделать прививки именно этим препаратом. В результате эти люди могут вообще не вакцинироваться», — посетовал он.

На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций рассказал о действиях против вакцины «Спутник V». В частности, утверждается, что в Словакии препарат столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби. При этом в соседней Венгрии «Спутник V» был признан самой безопасной и эффективной из всех используемых в стране вакцин, не сталкивался с политическими препятствиями, и миллион человек были привиты.