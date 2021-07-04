Президент Украины Владимир Зеленский в День ВМС страны заявил, что создание современных и мощных военно-морских сил является одним из главных приоритетов в его работе на посту. Он сказал об этом во время рабочего визита в Одесскую область, трансляция велась в Facebook Офиса президента 4 июля

ВМС Украины провели тренировку с группой НАТО в Черном море © flickr.com, Прес-центр Командування ВМС ЗС України

«Одним из главных моих приоритетов на должности президента Украины является построение мощных военно-морских сил, которые оснащены современными кораблями и современным вооружением и готовы адекватно реагировать на все угрозы. Мы настойчиво работаем, чтобы обеспечить возможности военно-морских сил и оснастить их ракетным оружием как главным фактором сдерживания на море, достичь их полной осведомленности касательно ситуации на море, в том числе и в подводном пространстве», — заявил Зеленский.

Глава государства уточнил, что к реализации проектов по укреплению ВМС Украины привлечены также другие страны, в частности США, Великобритания и Турция. По словам президента, первый корпус современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года.

В настоящее время в черноморском регионе проходят учения Sea Breeze-2021, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.