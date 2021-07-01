Верховная Рада приняла закон №5502-д «О признании утратившим силу Закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», за проголосовали 328 депутатов, сообщил Telegram-канал Украина.ру 1 июля

Закон о свободной экономической зоне приняли в августе 2014 года. О необходимости его отмены начали говорить после того, как ЕС ввел санкции и действие закона стало противоречить законодательству Украины, сказано в сообщении.

«Санкции были введены тоже в 2014 году, в декабре, то есть украинским депутатам потребовалось всего-то семь лет, чтобы понять, что детали паззла почему-то не сходятся», — отмечают авторы канала.

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Кроме того, в нем закрепляется право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих в Крыму.