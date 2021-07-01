Закон о свободной экономической зоне приняли в августе 2014 года. О необходимости его отмены начали говорить после того, как ЕС ввел санкции и действие закона стало противоречить законодательству Украины, сказано в сообщении.
«Санкции были введены тоже в 2014 году, в декабре, то есть украинским депутатам потребовалось всего-то семь лет, чтобы понять, что детали паззла почему-то не сходятся», — отмечают авторы канала.
Также закон вводит ограничения на въезд в Крым и выезд с полуострова.
Кроме того, в нем закрепляется право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих в Крыму.