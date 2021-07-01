Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступлении Украины в НАТО произойдет раньше, чем украинское членство в ЕС. Об этом он рассказал в интервью изданию «Лига.net», опубликованном 1 июля

Кулеба при этом отказался назвать какие-либо даты.

«Но по логике исторического процесса я могу довольно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС», — заявил министр.

Глава МИД Украины: Россия готова к вооруженной эскалации в Черном море, но НАТО победить невозможно © president.gov.ua Йенс Столтенберг заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе.

При этом он отметил, что страна должна сделать больше для реализации всех реформ.

Как отмечал спикер Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, заявления руководства НАТО и США говорят о том, что Украину в НАТО никто принимать не собирается.

Более того, Киеву следует отказаться прикладывать усилия по вступлению в НАТО и самостоятельно развивать собственные вооруженные силы, считает Арестович.

При этом, по его словам, украинским военным необходимо принимать участие во всех военных конфликтах, которые проходят с участием стран НАТО, на стороне Альянса.