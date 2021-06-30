Компания ASUS извинилась перед одесским радикалом Сергеем Стерненко за сотрудничество с украинским блогером TikTok Таисией Онацкой (Мелман) с никнеймом di.rubens. Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале 30 июня

«Оскорбил украинцев»: Стерненко возмутило, что маркетолог Fozzy Group поддержал Басту © Андрей Сидоренко/Фейсбук

Стерненко сделал перепост рекламы в сторис с подписью: «О, вижу ASUS Украина хочет потерять клиентов, если покупает рекламу у пророссийской коллаборантки di.rubens, которая между Россией и Украиной выбирала Россию и пыталась организовать травлю военнослужащего Анатолия Штефана».

В ASUS ответили Стерненко в личные сообщения в Instagram, поблагодарили за оповещение и написали, что ролик с блогером уже удалили.

«Сергей, спасибо, что оповестили. Агентство ошиблось. Уже удалили. Будем следить бдительней. Мы можем долго писать о нашем участии в поддержке украинских воинов, но лучше приходите в гости. Покажем все лучше, что мы сделали и делаем», — написала компания.

В своем посте в Telegram Стерненко ответил на реакцию ASUS словами «ошибаться может любой».

«Ошибаться может любой. Но важно то, как ты на ошибку реагируешь. Asus отреагировали правильно и уже через пару часов сообщили мне, что сотрудничество с Таисией прекратили. За что им уважение и благодарность! Ответственный бизнес — это круто», — написал он.

Ранее праворадикал возглавил целую кампанию по травле в отношении Онацкой, начав запугивать все сотрудничавшие с ней компании. Так, путем давления в соцсетях он принудил компанию «АЛЛО» разорвать контракт с блогером, затем начал давить на Nestle. Более того, упомянутый Штефан призывал внести di.rubens на сайт «Миротворец».