Ранее ASUS опубликовал рекламный ролик с Онацкой, которая в январе в одном из своих видео сказала, что Россия ей нравится больше, чем США и Белоруссия.
Стерненко сделал перепост рекламы в сторис с подписью: «О, вижу ASUS Украина хочет потерять клиентов, если покупает рекламу у пророссийской коллаборантки di.rubens, которая между Россией и Украиной выбирала Россию и пыталась организовать травлю военнослужащего Анатолия Штефана».
В ASUS ответили Стерненко в личные сообщения в Instagram, поблагодарили за оповещение и написали, что ролик с блогером уже удалили.
«Сергей, спасибо, что оповестили. Агентство ошиблось. Уже удалили. Будем следить бдительней. Мы можем долго писать о нашем участии в поддержке украинских воинов, но лучше приходите в гости. Покажем все лучше, что мы сделали и делаем», — написала компания.
В своем посте в Telegram Стерненко ответил на реакцию ASUS словами «ошибаться может любой».
«Ошибаться может любой. Но важно то, как ты на ошибку реагируешь. Asus отреагировали правильно и уже через пару часов сообщили мне, что сотрудничество с Таисией прекратили. За что им уважение и благодарность! Ответственный бизнес — это круто», — написал он.
Ранее праворадикал возглавил целую кампанию по травле в отношении Онацкой, начав запугивать все сотрудничавшие с ней компании. Так, путем давления в соцсетях он принудил компанию «АЛЛО» разорвать контракт с блогером, затем начал давить на Nestle. Более того, упомянутый Штефан призывал внести di.rubens на сайт «Миротворец».