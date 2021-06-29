Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко 28 июня осудил администрацию президента Украины Владимира Зеленского за регулярные нарушения положений Конституции, передает «Интерфакс-Украина»

Дефиле живого покойника. Что праздновала Украина в День Конституции? © Facebook/Олександр Турчинов

«Конституция — это не шведский стол, где ты можешь подойти, вторую или третью статью выбрать, а 106-ю, где ограничены права президента, не читать», — сказал политик.

Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он наделил Совет национальной безопасности и обороны Украины «несвойственными ему функциями», что ущемляет права граждан. Он также раскритиковал инициативу депутатов партии «Слуга народа» о невозможности обжаловать решения СНБО в суде.

Бывший президент отметил, что 25-летие Конституции должно знаменоваться важными достижениями в соблюдении прав и свобод украинских граждан. Однако нынешнему руководству страны нечем похвастаться, так как оно постоянно «насилует и нарушает» Основной закон.

Накануне в Верховной Раде Украины прошло торжественное заседание, посвященное 25-летию принятия Конституции Украины. Зеленский в своей поздравительной речи назвал ее молодой, но зрелой и мудрой, подчеркнув демократичность положений Основного закона.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала политику действующих властей страны антиконституционной. По мнению партии, проводимые в стране реформы разрушают медицину и образование, а чиновники узурпируют власть в СНБО.

Согласно статье 107 Конституции Украины, СНБО — это координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте. Он только контролирует действия органов исполнительной власти, но не подменяет их и не наделен функцией досудебного следствия. Зеленский сделал его квазисудебным органом, который дает правовую оценку доказательствам или фактам. Этим он фактически расширил не только полномочия СНБО, но и собственные.