Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги, в числе которых Google, Facebook и Viber. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе офиса украинского президента

Поиск рецептов: Google определил любимые блюда украинцев © pixabay

«Документ определяет особый порядок обложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения уже становятся привычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского союза, Австралии, Белоруссии, Казахстане, России», — говорится в материале.

Уточняется, что иностранные компании, предоставляющие электронные услуги на сумму в более 1 млн грн ежегодно, будут обязаны пройти регистрацию в качестве налогоплательщиков на НДС по упрощенной процедуре посредством специального сервиса.