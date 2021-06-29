Согласно новым нормам, электронные услуги, которые предоставляют данные компании, будут облагаться НДС в размере 20%.
«Документ определяет особый порядок обложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения уже становятся привычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского союза, Австралии, Белоруссии, Казахстане, России», — говорится в материале.
Уточняется, что иностранные компании, предоставляющие электронные услуги на сумму в более 1 млн грн ежегодно, будут обязаны пройти регистрацию в качестве налогоплательщиков на НДС по упрощенной процедуре посредством специального сервиса.