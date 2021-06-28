Использование масок и перчаток необходимо, но далеко не везде, сказал московский врач скорой помощи Михаил Коневский в интервью Украина.ру

В последнее время, несмотря на жару, в больших городах наблюдается прирост заболеваемости коронавирусом, и нужно правильно использовать защитные средства.

«На мой взгляд, маски не очень-то уж спасают от вируса. Если они пропускают обычный вирус гриппа, то коронавирус пропустят запросто. Плюс еще коронавирус может проникать через слизистую оболочку, а слизистая оболочка у нас где? На глазах! Они не защищены. Поэтому лучше снимать маску вне закрытых людных помещений, особенно на улице в жару», — сказал доктор.

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