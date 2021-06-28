В последнее время, несмотря на жару, в больших городах наблюдается прирост заболеваемости коронавирусом, и нужно правильно использовать защитные средства.
«На мой взгляд, маски не очень-то уж спасают от вируса. Если они пропускают обычный вирус гриппа, то коронавирус пропустят запросто. Плюс еще коронавирус может проникать через слизистую оболочку, а слизистая оболочка у нас где? На глазах! Они не защищены. Поэтому лучше снимать маску вне закрытых людных помещений, особенно на улице в жару», — сказал доктор.
Он также советует в теплое время минимизировать ношение перчаток, «потому что на каждом шагу болтаются санитайзеры: подошел, обработал руки». В перчатках же руки потеют, может появиться сыпь, да и инфекциям — раздолье.
Полностью интервью врача Михаила Коневского можно прочитать на нашем сайте.