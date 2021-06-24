Как в жаркую погоду сохранить ясный рассудок и здоровье, читателям Украина.ру рассказал московский врач скорой помощи Михаил Коневский

- Михаил Ильич, сейчас жара в России ставит новые рекорды. Как спастись от перегрева?

— Во-первых, по возможности не выходить из дома, пока жара на улице. По возможности все свои дела перенести на вторую половину дня.

Медики сказали, какие маски лучше носить в жару © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Неплохо купить пульверизатор, который продается в парикмахерских или хозяйственных магазинах, залить туда воду и периодически опрыскивать себя, точнее опрыскивать себе лицо — оно восприимчиво к перемене температур. Такая процедура позволит быстро скорректировать свое состояние.

Другой момент: когда жара уже сильно припекла, можно зайти в магазин, в метро, в подъезд, в любой торговый центр — там всегда есть кондиционеры: можно постоять охладиться, попить водички.

В жару нужно надевать вещи светлых тонов. На голову — панамку или шляпку, тоже светлых тонов. Никакой темной одежды! И не закутываться с ног до головы: от загорелых женских ног — одна польза.

- А как быть с медицинскими масками? Пандемия, нужно их носить…

- Во-первых, на мой взгляд, маски не очень-то уж спасают от вируса. Если они пропускают обычный вирус гриппа, то коронавирус пропустят запросто, Плюс еще коронавирус может проникать через слизистую оболочку, а слизистая оболочка у нас где? На глазах! Они не защищены. Поэтому лучше снимать маску вне закрытых людных помещений, особенно на улице в жару.

Что же касается перчаток, то в теплое время их ношение вообще стоит минимизировать, потому что на каждом шагу болтаются санитайзеры: подошел, обработал руки. А в целлофановых перчатках руки потеют, может появиться сыпь. Да и инфекциям — раздолье.

- А действительно ли жара страшна для человеческого организма?

Психолог предупредила о влиянии жары на психику © pixabay

Поэтому заигрывать с палящим солнцем не стоит. Лучше больше пить, а домой купить вентилятор или кондиционер. Что лучше — тут совета не дам, выбирать нужно по финансовым возможностям. Вентилятор стоит дешевле, а результат будет не хуже.

Кстати, тоже нужно быть осторожным. Когда люди бездумно включают кондиционеры — начинаются простуды. Легионеллез, она же болезнь легионеров. Оптимальная температура на кондиционере — 23-24 градуса.

- Что лучше есть в жару? Борщ, например?

— Нет, для жары борщ не очень, потому что это жирная еда, какой бы температуры он ни был. Нужно еще учитывать, нет ли у человека заболеваний желудочно-кишечного тракта: панкреатита, холецистита, гастрита. Жирное, острое, соленое, жареное в этот период лучше ограничить. Лучше похудеть, воспользоваться ситуацией.

Честно вам скажу: я не обедаю уже третье или четвертое дежурство. Просто пью воду. Нужно больше пить.

- А что насчет алкоголя? Когда речь о "пить", вспоминается водка…

— С водкой тоже нужно быть аккуратными, не перебарщивать. Ее лучше на вечер отложить, когда солнце спадет. Можно чуть-чуть — с закуской, конечно.

- А что бы Вы посоветовали людям, отправляющимся на курорты? И в частности в Крым.

Опять +35: Россию, Украину и Белоруссию накрыла аномальная жара © pixabay

- И напоследок, пожалуй, главный вопрос: как жара влияет на психику? И что с этим можно сделать?

— Жара влияет на каждого человек по-своему: кого-то умиротворяет повышение температур, других возбуждает, у кого-то проявляется агрессия. С этим, в общем, ничего не сделать, кроме как охладиться. Не зря существуют фразы типа «на холодную голову»: в этом случае нужно понимать народную мудрость в прямом смысле.

И, конечно, не нужно пытаться впитать в себя все солнце. Его избыток опасен.