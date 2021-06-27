Украинский лидер поинтересовался у кандидатов:
- согласны ли они, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины;
- согласны ли они, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением;
- не устала ли Европа на протяжении семи лет уклоняться от вопроса о членстве Украины в ЕС;
- не пора ли от дипломатических лазеек перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам;
- раз Украина не является членом НАТО, о каких гарантиях безопасности может идти речь?
Ни один ответ Офис президента Украины не привел.
Очередные парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года. На них будут избраны члены 20-го созыва Бундестага, которые в дальнейшем выберут нового канцлера страны.