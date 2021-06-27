Президент Украины Владимир Зеленский задал кандидатам на должность федерального канцлера Германии ряд вопросов о будущей политике в отношении Украины. Он сделал это во время панельной дискуссии на тему «Роль Германии в мире», организованной Мюнхенской конференцией по безопасности 26 июня

Германия скептично настроена относительно членства Украины в НАТО — Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba согласны ли они, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины;

согласны ли они, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением;

не устала ли Европа на протяжении семи лет уклоняться от вопроса о членстве Украины в ЕС;

не пора ли от дипломатических лазеек перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам;

раз Украина не является членом НАТО, о каких гарантиях безопасности может идти речь? Ни один ответ Офис президента Украины не привел. Очередные парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года. На них будут избраны члены 20-го созыва Бундестага, которые в дальнейшем выберут нового канцлера страны.