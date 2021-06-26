Верховная Рада зарегистрировала законопроект об ответственности депутатов за оскорбления в адрес журналистов, аккредитованных для работы в ее стенах. Текст инициативы на днях разместили на сайте парламента

Зеленский и СМИ: почему украинские власти не любят журналистов © president.gov.ua

«Журналистов и других участников медиа все больше оскорбляют, запугивают из-за их расследовательской работы, взглядов или репортажей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ее авторы констатировали, что депутаты зачастую не соблюдают «популярные нормы этики и морали», оставаясь без должного наказания и осуждения своих коллег.

Ранее глава украинской партии «Европейская солидарность» и бывший президент Петр Порошенко подал иск о клевете против украинского журналиста Дмитрия Гордона. Политика возмутили слова знаменитости, сделанные в эфире одной из украинских радиостанций. Гордон утверждал, что Порошенко вступил «в преступный сговор с [президентом России Владимиром] Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь в 2014 году». Позже журналист заверил, что суд превратится в «рейтинговое шоу».