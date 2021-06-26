Усиления контактов Нур-Султана и Вашингтона связано с тем, что в условиях санкционного противостояния России и Америки Казахстану жизненно важно показать свою нейтральность. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Панкин заявлял, что проработка консолидированного ответа на санкции Запада поставлена в повестку дня ЕАЭС. В Казахстане на это ответили, что страна выступает против политизации объединения и что она никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет.

Эксперт пояснил, что основная часть денежных активов казахстанской элиты расположена именно на Западе, и попасть под горячую санкционную руку мирового гегемона Акорде и Библиотеке (резиденции действующего и бывшего глав государств — ред.) никак не улыбается.

«Надолго ли это? Надо понимать, что национализм и капитализм идут рука об руку, и при сохранении текущего экономического строя националистические идеи и настроения никуда не денутся. Остановить этот процесс не получится, его можно будет лишь замедлить или на время заморозить. Но тут уже многое будет зависеть от России и прочих внешних факторов», — указал Намовир.

Собеседник издания добавил, что вряд ли сейчас в Кремле уделают много внимания тем или иным «многовекторным» шагам Казахстана, по крайней мере, пока они не выходят за грань того, где затрагивается напрямую сфера российской государственной безопасности

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.