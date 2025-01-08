https://ukraina.ru/20250108/1060046254.html

“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры

“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры - 08.01.2025 Украина.ру

“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры

Если бы ВСУ не пошли на курскую авантюру, они бы смогли заткнуть дыры в Донбассе большим количеством личного состава. Такой же расклад коснулся бы и российскую армию

2025-01-08T07:50

2025-01-08T07:50

2025-01-08T07:50

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детали

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории РФ и нанесение ударов по ней западным оружием.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наемникам в оккупации российского региона.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

https://ukraina.ru/20241228/1060027822.html

россия

донбасс

курская область

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новости, россия, донбасс, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, детали