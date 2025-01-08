“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Если бы ВСУ не пошли на курскую авантюру, они бы смогли заткнуть дыры в Донбассе большим количеством личного состава. Такой же расклад коснулся бы и российскую армию
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Даже при условии, что противник не пошел бы на курскую авантюру, он бы мог заткнуть дыры в Донбассе большим количеством личного состава. Но и у нас бы освободился личный состав, который сейчас освобождает Курскую область. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется”, — считает собеседник издания.
28 декабря 2024, 06:15"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой НовоселкеНа днях армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Также войска выбивают противника из поселков Новый Комар и Нескучное. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин