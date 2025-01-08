“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры - 08.01.2025 Украина.ру
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“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры
“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры - 08.01.2025 Украина.ру
“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры
Если бы ВСУ не пошли на курскую авантюру, они бы смогли заткнуть дыры в Донбассе большим количеством личного состава. Такой же расклад коснулся бы и российскую армию
2025-01-08T07:50
2025-01-08T07:50
новости
россия
донбасс
курская область
вооруженные силы украины
вс рф
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории РФ и нанесение ударов по ней западным оружием.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наемникам в оккупации российского региона.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
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новости, россия, донбасс, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Россия, Донбасс, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры

07:50 08.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Если бы ВСУ не пошли на курскую авантюру, они бы смогли заткнуть дыры в Донбассе большим количеством личного состава. Такой же расклад коснулся бы и российскую армию
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Даже при условии, что противник не пошел бы на курскую авантюру, он бы мог заткнуть дыры в Донбассе большим количеством личного состава. Но и у нас бы освободился личный состав, который сейчас освобождает Курскую область. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется”, — считает собеседник издания.
Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории РФ и нанесение ударов по ней западным оружием.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наемникам в оккупации российского региона.
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой НовоселкеНа днях армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Также войска выбивают противника из поселков Новый Комар и Нескучное. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
 
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