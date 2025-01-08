https://ukraina.ru/20250108/1060056004.html
Войну не надо останавливать временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой — эксперт
Войну не надо останавливать временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой — эксперт - 08.01.2025 Украина.ру
Войну не надо останавливать временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой — эксперт
Переговорный процесс обязан начаться, потому что война — это всегда плохо. Но войну надо остановить не временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой, а прочным миром
2025-01-08T07:25
2025-01-08T07:25
2025-01-08T07:25
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владимир путин
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.По его словам, Россия должна вынудить Запад заключить такой договор, чтобы всем было понятно: структура мировой безопасности будет такой и теперь никто ни с кем не будет воевать."Но не знаю, насколько нам это удастся. Потому что пока все договоры, которые мы с ними подписываем, стоят не дороже бумаги, на которой написан их текст", — добавил публицист.Ранее во время Прямой линии с президентом Владимир Путин заявил, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России."Перемирие дало бы возможность противнику переподготовить личный состав", — сообщил Путин.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241219/1059812084.html
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новости, россия, запад, украина, владимир путин, перемирие, переговоры, мир, детали
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, перемирие, переговоры, мир, детали
Войну не надо останавливать временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой — эксперт
Переговорный процесс обязан начаться, потому что война — это всегда плохо. Но войну надо остановить не временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой, а прочным миром