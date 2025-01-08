Войну не надо останавливать временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой — эксперт - 08.01.2025 Украина.ру
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Войну не надо останавливать временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой — эксперт
Войну не надо останавливать временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой — эксперт - 08.01.2025 Украина.ру
Войну не надо останавливать временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой — эксперт
Переговорный процесс обязан начаться, потому что война — это всегда плохо. Но войну надо остановить не временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой, а прочным миром
2025-01-08T07:25
2025-01-08T07:25
новости
россия
запад
украина
владимир путин
перемирие
переговоры
мир
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.По его словам, Россия должна вынудить Запад заключить такой договор, чтобы всем было понятно: структура мировой безопасности будет такой и теперь никто ни с кем не будет воевать."Но не знаю, насколько нам это удастся. Потому что пока все договоры, которые мы с ними подписываем, стоят не дороже бумаги, на которой написан их текст", — добавил публицист.Ранее во время Прямой линии с президентом Владимир Путин заявил, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России."Перемирие дало бы возможность противнику переподготовить личный состав", — сообщил Путин.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
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новости, россия, запад, украина, владимир путин, перемирие, переговоры, мир, детали
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, перемирие, переговоры, мир, детали

Войну не надо останавливать временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой — эксперт

07:25 08.01.2025
 
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Переговорный процесс обязан начаться, потому что война — это всегда плохо. Но войну надо остановить не временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой, а прочным миром
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Я бы очень хотел, чтобы переговорный процесс начался, и чтобы был достигнут мир. Война — это всегда плохо. С обеих сторон гибнут тысячи людей, разрушаются города, народ остается без средств к существованию. Но войну надо остановить не временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой, а прочным миром", — заявил Садулаев.
По его словам, Россия должна вынудить Запад заключить такой договор, чтобы всем было понятно: структура мировой безопасности будет такой и теперь никто ни с кем не будет воевать.
"Но не знаю, насколько нам это удастся. Потому что пока все договоры, которые мы с ними подписываем, стоят не дороже бумаги, на которой написан их текст", — добавил публицист.
Ранее во время Прямой линии с президентом Владимир Путин заявил, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России.
"Перемирие дало бы возможность противнику переподготовить личный состав", — сообщил Путин.
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"Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна РоссияНа Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
 
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