Министерство культуры и информационной политики (МКИП) не получало от Службы безопасности Украины (СБУ) представления о внесении российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Об этом 25 июня сообщили на сайте МКИП

«Учитывая большое количество запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины. Информация по наличию такого обращения в медиа не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

СБУ потребовала включить Басту в черный список Украины накануне его концерта в Киеве © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено», — добавили в министерстве.

Там также уточнили, что перечень своевременно и оперативно обновляется. С ним можно ознакомиться на сайте министерства.

В сентябре 2017 года СБУ запретила Басте въезд на Украина на три года из-за посещения Крыма. В сентябре 2020 года исполнителя исключили из списка.