«Учитывая большое количество запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины. Информация по наличию такого обращения в медиа не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что в случае поступления запроса от СБУ, Минкульт рассмотрит его в установленном порядке.
«Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено», — добавили в министерстве.
Там также уточнили, что перечень своевременно и оперативно обновляется. С ним можно ознакомиться на сайте министерства.
В сентябре 2017 года СБУ запретила Басте въезд на Украина на три года из-за посещения Крыма. В сентябре 2020 года исполнителя исключили из списка.