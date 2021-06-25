Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» 24 июня раскрыл намерение обсудить «несколько важных блоков» с американским лидером Джо Байденом во время визита в США в июле 2021 года

Зеленский назвал главную тему встречи с Путиным © REUTERS, Gleb Garanich

«Вопросы "Северного потока", вопросы Донбасса, вопросы Крыма, по безопасности у Черноморского и Азовского побережья, вопросы украинского флота», — добавил глава украинского государства.

Кроме того, Зеленский намеревается обсудить с Байденом экономические темы, такие как сотрудничество с Международным валютным фондом. Он подчеркнул, что поддержка МВФ очень важна для Украины, однако президент планирует перевести разговор из политической плоскости к конкретному обсуждению экономики и реформ, а также к темам увеличения оборонных поставок и военной помощи.

Украинский лидер добавил, что его страна сама виновата в том, что до сих пор не получила ПДЧ, поскольку вопрос вступления в НАТО касается безопасности, но многие годы использовался как политический. Теперь же Киев нуждается в конкретных действиях со стороны США и Североатлантического альянса и намеревается донести это до Вашингтона.