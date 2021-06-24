По словам Якубина, договор с Украиной о евроассоциации не предполагает логического завершения в контексте получения хотя бы кандидатства на членство в Европейском Союзе.
При этом в договорах о евроассоциации балканских стран было прописано, что если они выполняют пункты соглашения, то станут членами Европейского союза. И именно они смогут получить членство в ЕС при следующем расширении союза, в срок до 2025 года.
«По завершении семи лет заметно, что Украина в процессе интеграции действительно отдает часть своего государственного суверенитета наднациональным структурам, но какой-то четкой европерспективы нет», — отметил политолог.
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Ранее на Украине заявили, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на сегодняшний день составляет 54%.