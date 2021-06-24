Украинский договор о евроассоциации не дает четких пунктов, выполнив которые Украина сможет стать членом ЕС. Об этом заявил в интервью Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

Украина больше чем на половину выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

При этом в договорах о евроассоциации балканских стран было прописано, что если они выполняют пункты соглашения, то станут членами Европейского союза. И именно они смогут получить членство в ЕС при следующем расширении союза, в срок до 2025 года.

«По завершении семи лет заметно, что Украина в процессе интеграции действительно отдает часть своего государственного суверенитета наднациональным структурам, но какой-то четкой европерспективы нет», — отметил политолог.

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Ранее на Украине заявили, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на сегодняшний день составляет 54%.