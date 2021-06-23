Издание со ссылкой на источники во власти сообщило, что Найем будет отвечать за направление безопасности на транспорте, управления имуществом и корпоративными правами.
Отмечается, что в числе прочего Найему предстоит курировать реформу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которая включает передачу ряда функций от Мининфраструктуры к Нацполиции.
Ранее Найема заподозрили в коррупции на посту заместителя гендиректора «Укроборонпрома». В конце апреля 2021 года после двух лет работы его уволили с должности по сокращению штатов.