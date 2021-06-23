Экс-заместитель генерального директора Укроборонпрома, журналист Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах. Об этом 23 июня сообщило издание «Бабель»

Издание со ссылкой на источники во власти сообщило, что Найем будет отвечать за направление безопасности на транспорте, управления имуществом и корпоративными правами.

Увольнение отца Майдана. Что означает кадровое решение по Найему © Facebook, Mustafa Nayyem

Ранее Найема заподозрили в коррупции на посту заместителя гендиректора «Укроборонпрома». В конце апреля 2021 года после двух лет работы его уволили с должности по сокращению штатов.