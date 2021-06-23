«Насколько известно, задержек не было. Самолет даже на 10 минут сел раньше в Ужгороде», — отметила Бурда.
Однако данные портала Flight Radar свидетельствуют о том, что он вылетел на 13 минут позже запланированного. Приземлился рейс на 10 минут раньше — в 11:20. По расписанию посадка должна была быть совершена в 11:30.
Утром 23 июня журналист Виталий Глагола опубликовал в Facebook видео, на котором Тищенко записывает с нескольких дублей видео возле самолета. Глагола отметил, что рейс задержали, и пассажирам пришлось ждать вылета после того, как он закончит.
Журналист добавил, что Тищенко подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а в автомобиле Государственной пограничной службы.