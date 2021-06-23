Власти Украины стремятся сохранить контроль над заводом «Мотор Сич» и оставить его в распоряжении экс-собственника Вячеслава Богуслаева. Об этом 23 июня заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии «Украинским новостям»

Национализация «Мотор Сич». Как Украина стала подрядчиком российского ВПК © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве Олег Уруский заявил, что правительство Украины не намерено добиваться национализации завода «Мотор Сич». Он пояснил, что власти принимают меры, чтобы в итоге контрольный пакет акций оказался у государства.

«Заявление Уруского лишь подтверждает обвинения китайской стороны в адрес украинской власти в государственном рейдерстве», — сказал Охрименко.

Несмотря на то что акции «Мотор Сичи» находятся под арестом и переданы в управление агентству АРМА, инвесторы из КНР остаются законными собственниками более 75% акций, отметил эксперт.

Он пояснил, что украинские власти без согласия китайских инвесторов намерены «напечатать» дополнительные акции с тем, чтобы доля китайцев уменьшилась и они потеряли контроль над предприятием.

По словам Охрименко, из-за действий государства благодаря коррупционным связям фактическим руководителем завода остается экс-собственник Вячеслав Богуслаев, который ранее продал свою долю акций китайским инвесторам за $1 млрд.

Причем нынешняя ситуация, когда завод остается под контролем Богуслаева, может длиться бесконечно долго, отметил эксперт.

По мнению Охрименко, власти Украины не хотят проводить национализацию завода, потому что в таком случае придется направить минимум $3,6 млрд из бюджета на компенсацию ущерба китайским инвесторам и миноритарным акционерам.

Ранее аналогичную схему с «размыванием» доли акционеров использовал украинский олигарх против своих российских бизнес-партнеров из «Татнефти», отжав у них «Укртатнафту», 55,66% которой принадлежало россиянам.