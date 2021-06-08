Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев высмеял желание представителей шоу-бизнеса удивлять публику не своим вокалом, а полуголым внешним видом. В качестве иллюстрации своих слов он опубликовал коллаж из фотографий американской актрисы Меган Фокс и певцов Глюкозы и Валерия Леонтьева. Соответствующий пост он разместил в Instagtram 7 июня

Все три звезды в подборке Солнцева одеты в откровенные наряды, поразительно похожие друг на друга. Именно на это автор публикации и предложил обратить внимание своим подписчикам, намекнув, кто, по его версии, победитель в этой модной гонке.

«Найди оригинал и "жалких" повторюх», — написал Солнцев.

«Валерон задает моду, как самый бывалый модник», «Здесь красавчик один, и это наш Валера», «Ой, ну лично я за Валеру», «На Валерке лучше смотрится», «Валера с детства так ходит, а эти только что нарядились», — написали пользователи, безоговорочно отдав модную пальму первенства Леонтьеву.

Могилевская нанесла украинской дискриминации по возрасту первый удар © Наталья Могилевская/Инстаграм ВАЛЮХА ИЗ «СВАТОВ» СМЕНИЛА БУДЬКО НА ДРУГОГО.

Карьера Валерия Леонтьева неразрывно связана с городом Луганском: с 1983 по 1995 год артист работал в Ворошиловоградской, а ныне Луганской филармонии солистом-вокалистом эстрадного жанра, а также был художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Эхо».